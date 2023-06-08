«Среагировал на нижнее белье, но им не поверили»: школьники пожаловались на осмотры перед ЕГЭ
Школьники пожаловались Мизулиной на то, что их заставляют раздеваться перед ЕГЭ
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
Школьники пожаловались директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на то, что проверяющие на пунктах сдачи ЕГЭ и ОГЭ чуть ли не заставляют их раздеваться. Письма детей общественница обнародовала в Сети.
Ребята сообщают, что из-за чрезмерного давления со стороны учителей, которые проводят экзамен, школьники волнуются еще больше.
«У четырех девочек запищал металлоискатель, среагировал на нижнее белье. Но им не поверили. Руководитель ППЭ (пункта проведения экзамена — Прим. ред.) грубо обращалась с ними, отвела в отдельный кабинет. Там она заставила их снять кофты, чтобы полностью осмотреть»; «Проверяли каждый карман, заставляли раздеваться. <...> Там даже повернуться нельзя, сразу нужно оправдываться, зачем ты это сделал», — рассказывают школьники из разных регионов страны.
Сама директор Лиги от комментирования действий проверяющих на ППЭ воздержалась. Однако отметила, что эта тема вызывает у нее много вопросов.
Ранее школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на стресс перед экзаменами из-за учителей.