«Среагировал на нижнее белье, но им не поверили»: школьники пожаловались на осмотры перед ЕГЭ

«У четырех девочек запищал металлоискатель, среагировал на нижнее белье. Но им не поверили. Руководитель ППЭ (пункта проведения экзамена — Прим. ред.) грубо обращалась с ними, отвела в отдельный кабинет. Там она заставила их снять кофты, чтобы полностью осмотреть»; «Проверяли каждый карман, заставляли раздеваться. <...> Там даже повернуться нельзя, сразу нужно оправдываться, зачем ты это сделал», — рассказывают школьники из разных регионов страны.