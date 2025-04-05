Стала известна тема «Тотального диктанта» в этом году

«Тотальный диктант» в этом году получил название «В поисках чудесного». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что чтецом третьей части диктанта стала писательница Марина Москвина в столичном «Сириусе». Ее слушали около 20 субъектов РФ и более 10 стран мира.

Отмечается, что в тексте диктанта повествуется о путешествии шхуны сквозь льды Гренландского моря и встречающихся на пути различные арктические животные. Поморы называли указанный путь «дорогой лебедей», несмотря на то что сопровождали ее не лебеди, а полярные чайки с белоснежными крыльями.

Добавляется, что при этом были зафиксированы DDOS-атаки на сайт «Тотального диктанта» в день проведения акции.

Акция «Тотальный диктант» проходит сегодня в 50 государствах в онлайн-формате.

Ранее филолог назвала страны, где популярно изучать русский язык.