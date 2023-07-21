«Станет преимуществом при поиске работы»: названы плюсы школьных уроков по применению БПЛА

В Совете Федерации заявили, что в сентябре российские школьники могут начать изучать основы применения беспилотников. Инициативу уже поддержали Минобороны и Минпросвещения. Об этом сообщило РИА Новости.

Российский преподаватель Диана Белан отнеслась к возможному нововведению положительно. По ее мнению, с образовательной точки зрения у обучения работе с БПЛА есть много плюсов.

«Обучение управлению беспилотниками даст возможность овладеть современными технологиями и поможет развить свои навыки в области информационных технологий и инженерии. В будущем автономные технологии станут более распространенными, а умение работать с БПЛА станет ценным преимуществом при поиске работы», — рассказала Белан корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Педагог утверждает, что подобные занятия развивают творческое мышление и проблемно-ориентированный подход к решению задач. Они научат анализировать ситуации, принимать решения и мыслить стратегически.

«Это может повысить интерес и к научно-техническим дисциплинам. Ученики поработают с новыми технологиями, а их практическое применение замотивирует их изучать естественные науки и инженерные предметы», — добавила эксперт.

Также преподаватель назвала другие предметы, которые стоит ввести в школьную программу.

«Это робототехника, программирование игрушек, работа с облачными платформами и VR-технологии», — сказала Белан.

По ее словам, введение таких предметов в школьную программу поможет ребятам развить цифровую грамотность и компетентность в использовании современных технологий.

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