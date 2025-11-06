Старшеклассники из Шатуры проверили знания о культуре народов России

В рошальской школе №6 прошел этнографический диктант, в котором приняли участие учащиеся 9-х и 10-х классов, а также представители администрации округа. Участникам за 45 минут предстояло ответить на 30 вопросов, касающихся культуры, традиций и истории народов России.

Директор школы Светлана Германова отметила, что акция проводится ежегодно и вызывает неизменный интерес у учеников. По ее словам, после диктанта ребята часто ищут дополнительную информацию о народах страны, что способствует расширению кругозора и укреплению патриотизма.

Этнографический диктант проводится в России уже в десятый раз. Инициатива появилась в 2016 году по предложению Министерства национальной политики и молодежных дел Удмуртии, вдохновленного идеей тотального диктанта по русскому языку.

С каждым годом проект становится все масштабнее — теперь в нем участвуют не только жители России, но и граждане других стран. Написать этнодиктант можно очно или онлайн, зарегистрировавшись на официальном сайте до 8 ноября.

Результаты проверки знаний будут опубликованы 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации.