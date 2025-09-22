Стартовал новый онлайн-курс на платформе «Академия Росмолодежи»
Фото: [предоставлено организаторами]
Стартовал новый онлайн-курс «Система молодежной политики» в рамках программы Росмолодежи «Проводники смыслов». Он дает представление о методах, задачах и ключевых принципах реализации молодежной политики в России и предназначен для молодых людей, которые хотят погрузиться в сферу молодежной политики, а также для тех, кто уже работает в этой сфере.
Курс состоит из пяти тем: «Ценности и смыслы молодежной политики в России», «Молодежная политика и воспитание», «Ключевые организации в системе молодежной политики, воспитания и просветительской деятельности», «Направления деятельности Росмолодежи», «Ключевые инструменты в сфере молодежной политики».
Лекторами выступают руководители крупных организаций и федеральных ведомств, ответственных за осуществление сферы молодежной политики.
Курс доступен по этой ссылке.