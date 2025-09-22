Стартовал новый онлайн-курс на платформе «Академия Росмолодежи»

Стартовал новый онлайн-курс «Система молодежной политики» в рамках программы Росмолодежи «Проводники смыслов». Он дает представление о методах, задачах и ключевых принципах реализации молодежной политики в России и предназначен для молодых людей, которые хотят погрузиться в сферу молодежной политики, а также для тех, кто уже работает в этой сфере.