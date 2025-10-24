Стартовал новый сезон Балашихинской школьной лиги: современные форматы, новые направления и более 10 тысяч участников

Торжественное открытие сезона 2025/2026 Балашихинской школьной лиги прошло 23 октября. В мероприятии приняли участие министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава Балашихи Сергей Юров, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира и четырнадцатикратная чемпионка Европы по фехтованию Софья Великая, а также директора и педагоги учебных заведений и более тысячи школьников округа.

В новом сезоне в БШЛ принимают участие 35 команд, каждая из которых имеет собственное название, логотип и девиз. Программа сезона включает 13 направлений и 18 дисциплин, а ожидаемый охват участников превысит 10 тысяч человек.

В рамках церемонии открытия сезона прошли первые соревнования по футзалу, баскетболу, войлейболу, дебатам и фиджитал-дисциплине. Для участников мероприятия выступил актер, музыкант и продюсер, автор подкаста «МузLOFT» Стас Ярушин и участники дисциплины БШЛ «Танцы».

«Когда мы создавали Лигу, хотели, чтобы она стала пространством дружбы между школами – местом, где ребята находят единомышленников и показывают свои спортивные достижения. Но в Балашихе проект вышел далеко за рамки спорта: появилось столько новых направлений, что теперь это целое движение. Балашиха однозначно самая яркая в Школьной лиге», – отметил Дмитрий Абаренов.

Помимо традиционных видов спорта и творческих конкурсов, в сезоне 2025/2026 года появились новые форматы, отвечающие актуальным тенденциям развития молодежной среды: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и «Голос». Особое внимание уделено взаимодействию поколений: в трех дисциплинах – семейных эстафетах, легкой атлетике, лыжных гонках и плавании – вместе с детьми выступают родители.

«В этом сезоне мы добавили множество новых дисциплин и стремимся максимально вовлечь родителей к участию в наших соревнованиях. Сегодня Балашихинская школьная лига по-настоящему объединяет весь округ. Желаю всем участникам успехов, ярких побед и новых достижений», – сказал Сергей Юров.

Информационное сопровождение мероприятия обеспечили юные корреспонденты направления «БШЛ-Медиа», которые подготовят первые репортажи нового сезона, а прямую трансляцию провела корреспондент «Матч ТВ» Мария Коробова.

«В Балашихинской школьной лиге я первый год. Мне очень нравится этот проект, очень хотел сюда попасть: здесь крутая атмосфера и много позитивных ребят. Я собираюсь участвовать во всех играх и очень хочу дойти до финала», – поделился игрок «Авангарда» из школы №12 Лука Захаров.

Балашиха стала пилотной площадкой проекта в 2023 году. Сегодня Единая школьная лига охватывает почти 50 округов Подмосковья.

В прошлом сезоне БШЛ приняли участие более 5 тысяч учеников из 38 школ, соревнуясь не только в спортивных дисциплинах, но и в творческих и интеллектуальных форматах: танцах, КВН, медиапроектах, математических боях и военно-патриотической игре «Зарница 2.0».