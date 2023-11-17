Стартовали конкурсы работ на соискание премий Правительства РФ в области образования, науки и техники

Министерство науки и высшего образования РФ сообщает об объявлении конкурсов работ на соискание премий Правительства России 2024 года в области образования, в области науки и техники, а также в области науки и техники для молодых ученых.

В первой категории вручат 10 премий в размере 2 миллионов рублей, в второй — 20 премий в размере 2 миллионов рублей, в третьей — 7 премий в размере 1 миллиона рублей.

По премиям в области образования работы принимаются в рабочие дни до 10 февраля 2024 года, по премиям в области науки и техники, а также в области науки и техники для молодых ученых — в рабочие дни до 20 февраля 2024 года.

Подробная информация об условиях участия в конкурсах представлена на сайте правпремии.рф.