Стипендии для школьников: сколько олимпиадников отличились в Павловском Посаде

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Владимирович на церемонии обратился к юным олимпиадникам. По его словам, эти школьники — поколение, которое будет двигать вперед науку, культуру и экономику страны. Он подчеркнул, что сегодняшняя медаль — не финиш, а старт: впереди ребят ждут университеты, открытия и проекты, способные изменить мир.

Сергей Владимирович также поблагодарил педагогов за то, что они зажгли в детях «искру познания», и отдельно выразил признательность родителям за поддержку и веру в своих детей. Стипендии главы округа — это инвестиция в будущее региона: талантливые школьники уже сегодня демонстрируют потенциал нового поколения павловопосадцев.