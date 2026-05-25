Летом рассвет в три утра, а вечером темнеет слишком рано: в Татарстане снова заговорили о возможном переводе часов

В Татарстане вновь разгорелись дискуссии вокруг возможной смены часового пояса. Жители республики жалуются на неудобства, связанные с действующим режимом времени, и активно оставляют соответствующие комментарии под публикациями главы региона Рустама Минниханова, сообщил inkazan.ru.

«Я и моя семья, как и многие остальные люди республики Татарстан, просим вас инициировать референдум о переводе времени на два часа вперед с целью экономии электроэнергии и удобства жителей за счет более эффективного использования светлого времени суток, что в свою очередь поможет синхронизировать режим дня с естественным световым циклом», — пишет один из пользователей в комментариях телеграм-канала Рустама Минниханова.

По информации издания, главная претензия татарстанцев — слишком ранние летние рассветы. Как пишут авторы обращений, в летний период светать начинает уже около трех часов ночи. При этом вечером, напротив, темнеет излишне быстро, что, по мнению местных жителей, создает дискомфорт для планирования дневных дел и отдыха.

По данным издания, в своих просьбах, адресованных руководителю республики, люди требуют провести референдум по вопросу перевода времени. Они надеются, что смена часового пояса позволит сделать режим дня более комфортным и приближенным к естественным биоритмам.

По информации издания, официальной реакции со стороны властей на эти обращения пока не последовало. Однако тема, судя по активности в соцсетях, набирает популярность среди населения.

