Ева Карицкая сменила трех скульпторов, чтобы памятник Паше Технику оказался идеальным

Ева Карицкая, которая взяла на себя организацию увековечивания памяти своего бывшего мужа, рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), сообщила радостную новость, пишет «Лента.ру». В своем телеграм-канале она показала видео готового бронзового памятника музыканту.

Стоит отметить, что путь к этому моменту был тернист. Карицкая не скрывала, что несколько предыдущих вариантов ее откровенно расстраивали. Скульпторы, по мнению блогерши, не могли уловить ту самую, характерную внешность артиста, поэтому приходилось тратить миллионы, менять мастеров и заново лепить его облик.

Но теперь, судя по финальному видео, компромисс найден. Памятник получился узнаваемым: на кадрах — Паша Техник в своей привычной свободной одежде и с характерным взглядом.

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля 2025 года в Таиланде, не дожив до 41 года. Причиной смерти стал септический шок на фоне дыхательной и почечной недостаточности. Музыкант, выросший в московском районе Лефортово, стал одним из пионеров андеграунд-рэпа, основав группу Kunteynir и движение «Антихайп».

