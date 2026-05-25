Российский тренер жестко раскритиковал чемпионат мира по хоккею

Известный российский тренер Андрей Назаров в разговоре с «Чемпионатом» высказался о завершающемся хоккейном сезоне.

Специалист высоко оценил завершившийся Кубок Гагарина. По его мнению, плей-офф КХЛ подтвердил, что лига является топовой и вызывает интерес во всем мире. О развитии КХЛ свидетельствуют высокие телевизионные рейтинги, аншлаги на трибунах и яркая борьба на льду.

А вот проходящий в Швейцарии чемпионат мира собеседник издания жестко раскритиковал.

«То, что происходит на чемпионате мира, иначе как унынием и деградацией попросту не назовешь. Наш старый пиренейский ослик (президент ИИХФ Люк Тардиф. — прим.) добился своего: некогда крупный и великолепный турнир полностью развален. Его рейтинги не выдерживают никакой критики», — заявил Назаров.

На турнир в Швейцарии далеко не все сборные прислали сильнейшие составы. Так, рискуют не попасть в плей-офф олимпийские чемпионы — сборная США.

