Более 3,5 тыс. жителей и гостей Ступино посетили представление команды мотофристайла

Более 3,5 тыс. жителей и гостей Ступино посетили выступление команды мотофристайла FMX13 под руководством Алексея Колесникова — мастера спорта по мотоспорту, чемпиона России и мира по фристайл мотокроссу , которое прошло в минувшую субботу на площади им. В. Ленина. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей продемонстрировали акробатические трюки на мотоциклах в исполнении спортсменов: сальто назад, цунами, синхронные прыжки и другие. Алексей Колесников также сделал сальто на багги, легком спортивном автомобиле. Представление сопровождал музыкант Вахтанг — российский битбоксер, певец и композитор, восьмикратный чемпион России по битбоксу, чемпион Европы и двукратный вице-чемпион мира по битбоксу.

В ведомстве добавили, что представления команды также пройдут 12 июня в Сергиевом Посаде и 13 июня — в Железнодорожном городского округа Балашиха.

