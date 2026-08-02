«Клетка для птицы и подстилка для пса». Минтранс утвердил правила для такси и автобусов: что меняется с 1 сентября?

Минтранс России утвердил обновленный регламент перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом. Как сообщает РИА Новости , изменения затронут правила перевозки багажа в такси, а также требования к информированию о комфортности поездки и провозу животных.

Документ определяет, что условия перевозки багажа (количество мест, плата) теперь устанавливает фрахтовщик. Однако пассажиры смогут по согласованию с водителем перевозить негабаритный багаж в салоне, если это не помешает управлению и не создает угрозы безопасности. При этом перевозка кресел-колясок для инвалидов остается бесплатной . Перечень запрещенных к провозу веществ включает зловонные и опасные материалы.

Вводятся четкие требования к перевозке животных . Собаки должны находиться в намордниках, на поводке и с подстилкой, а мелкие питомцы и птицы — в закрытых контейнерах с доступом воздуха. Перевозчик также вправе устанавливать дополнительные требования, если они не противоречат закону.

Перевозчики обязаны заранее информировать пассажиров об уровне комфорта транспорта (наличие кондиционера, туалета, багажных полок и мультимедиа) до покупки билета — на сайтах, в приложениях или в кассах, если на маршруте действуют разные тарифы. Кроме того, пассажиры должны предъявлять квитанции об оплате сверхнормативного багажа и ручной клади контролирующим лицам.

Бесплатный провоз мелких животных и птиц в клетках или контейнерах сохраняется при сумме трех измерений до 120 см. При этом перевозчик может увеличить допустимый размер клетки. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры Мострансавто совершили почти 40 млн поездок в автобусах.