«Это должно быть семейным праздником»: 1 сентября могут сделать выходным для родителей школьников
Депутат Миронов: родители школьников должны получить выходной в День знаний
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой сделать 1 сентября официальным выходным для родителей школьников. Соответствующее заявление политик сделал в беседе с ТАСС.
По его словам, эта мера особенно актуальна для семей, в которых дети идут в первый класс. Депутат пояснил, что в настоящее время многие руководители предприятий идут навстречу сотрудникам и позволяют им взять отгул, однако это решение полностью зависит от усмотрения начальства.
«Нужно закрепить норму в Трудовом кодексе: родители должны официально получить дополнительный выходной в День знаний», — сказал депутат.
Парламентарий убежден, что этот день взрослые должны проводить вместе с детьми.
«Прийти на торжественную линейку, поддержать ребят, разделить с ними этот праздник», — подчеркнул лидер эсеров, говоря о важности присутствия родителей на праздничных мероприятиях в школах.
Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили выплачивать родителям школьников до 30 тысяч рублей к 1сентяря.