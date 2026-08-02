«Это должно быть семейным праздником»: 1 сентября могут сделать выходным для родителей школьников

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой сделать 1 сентября официальным выходным для родителей школьников. Соответствующее заявление политик сделал в беседе с ТАСС .

По его словам, эта мера особенно актуальна для семей, в которых дети идут в первый класс. Депутат пояснил, что в настоящее время многие руководители предприятий идут навстречу сотрудникам и позволяют им взять отгул, однако это решение полностью зависит от усмотрения начальства.

«Нужно закрепить норму в Трудовом кодексе: родители должны официально получить дополнительный выходной в День знаний», — сказал депутат.

Парламентарий убежден, что этот день взрослые должны проводить вместе с детьми.

«Прийти на торжественную линейку, поддержать ребят, разделить с ними этот праздник», — подчеркнул лидер эсеров, говоря о важности присутствия родителей на праздничных мероприятиях в школах.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили выплачивать родителям школьников до 30 тысяч рублей к 1сентяря.