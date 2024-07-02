Студентка из Подмосковья победила на всероссийской олимпиаде «Я — профессионал»
Фото: [Министерство образования МО]
Студентка факультета дошкольного образования Орехово-Зуевского ГГТУ Анастасия Обухова была признана победительницей всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
В ведомстве отметили, что девушка заняла первое место в номинации «Педагогическое образование (дошкольное)».
Ранее жительница прошла в финал профессионального конкурса «Флагманы образования».
«Поздравляем Анастасию с заслуженной победой и желаем ей дальнейших успехов в ее научной и профессиональной карьере», — добавили в министерстве.
В общей сложности в олимпиаде приняли участие свыше шестидесяти тысяч студентов со всей страны.