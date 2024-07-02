Студентка из Подмосковья победила на всероссийской олимпиаде «Я — профессионал»

Студентка факультета дошкольного образования Орехово-Зуевского ГГТУ Анастасия Обухова была признана победительницей всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В ведомстве отметили, что девушка заняла первое место в номинации «Педагогическое образование (дошкольное)».

Ранее жительница прошла в финал профессионального конкурса «Флагманы образования».

«Поздравляем Анастасию с заслуженной победой и желаем ей дальнейших успехов в ее научной и профессиональной карьере», — добавили в министерстве.

В общей сложности в олимпиаде приняли участие свыше шестидесяти тысяч студентов со всей страны.