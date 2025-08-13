Студенты из МГТУ имени Баумана прошли летнюю практику на подмосковном предприятии во Фрязино

Студенты кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли летнюю практику на базе подмосковного предприятия «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline). Об этом сообщили в пресс-службе российского ИТ-вендора.

Участники освоили прикладные навыки по разработке безопасного программного обеспечения и защите программных продуктов на базе операционной системы «МСВСфера» от «Инферит ОС», а также посетили завод вендора во Фрязино. В рамках экскурсии им показали полный цикл разработки и сборки компьютерной техники и серверов, рассказали о принципах импортонезависимого производства и не только.

«Для нас важно, чтобы обучение будущих инженеров не ограничивалось теорией, а практика проходила на современной технологической базе, где студенты могут на деле применить знания, решая реальные задачи», — рассказал заведующий кафедрой «Компьютерные системы и сети» МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрей Пролетарский.

