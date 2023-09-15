Студенты колледжа «Коломна» поучаствовали в конкурсе «Лучший в профессии»

Учащиеся подмосковного колледжа «Коломна» приняли участие в конкурсе «Лучший в профессии», сообщили в Минобразования региона. Участие ребят в ежегодном конкурсе электрогазосварщиков стало уже традицией.

В этом году конкурс проходил на территории МУП «Тепло Коломна». Участие в нем принимали учащиеся колледжа Владислав Холодов и Андрей Остапенко.

«В конкурсе «Лучший по профессии» они показали очень достойные результаты», - отметили в министерстве.

Колледж готовит специалистов по сварке на протяжении многих лет. Специализация «Сварщик» относится к одной из профессий федерального проекта «Профессионалитет».