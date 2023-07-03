Студенты-участники СВО смогут перейти с платного обучения на бесплатное

Студенты, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, смогут перейти с коммерческой основы обучения на бесплатное, предоставив соответствующий документ и написав заявление. Об этом свидетельствует новый проект постановления Министерства науки и высшего образования России.

По словам главы министерства Валерия Фалькова, меры поддержки участников спецоперации являются одной из важных задач, над которыми работает ведомство.

«Здесь мы опираемся на решения Президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет. Мы и дальше будем работать над созданием условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО», – приводит слова Фалькова пресс-служба Минобрнауки РФ.

Отмечается, что решение по перераспределению вакантных мест будет принимать специально созданная в образовательном учреждении комиссия. Каждый вуз определит ее членов и полномочия самостоятельно.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к одним из главных задач отнес демилитаризацию, денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР от регулярных обстрелов со стороны ВСУ. В последствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью России.

5 октября Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав России. Правительство России регулярно разрабатывает меры поддержки участников СВО, а также их семьям. В том числе, поддержка касается обучения в высших учебных заведения страны.