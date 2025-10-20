Ступинские школьники посетили базу МКУ «Благоустройство» и узнали о зимней уборке

Учащиеся из подмосковного Ступина, состоящие в местном отделении «Движения Первых», получили уникальную возможность заглянуть за кулисы городского хозяйства. В рамках экологической акции «Первые за чистое Подмосковье» в пятницу, 17 октября, они посетили производственную базу муниципального казенного учреждения «Благоустройство».

Экскурсию для юных гостей лично провел директор предприятия Георгий Шугар. Он подробно рассказал школьникам о том, как организуется комплекс работ по зимнему содержанию улиц: от уборки снежных заносов до противогололедной обработки дорожного полотна в Ступине и близлежащих сельских поселениях. Подростки смогли вживую увидеть специализированную технику, которая задействуется в этот период, включая тракторы, самосвалы, автомобили «Газель» и экскаваторы-погрузчики.

«Важно, чтобы молодежь видела, сколько труда стоит за чистыми улицами и ухоженными дворами. Надеюсь, такие встречи помогут ребятам осознать ценность труда наших коммунальных служб и бережнее относиться к городскому имуществу», — отметил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Особенный восторг у участников вызвала возможность посидеть в кабинах настоящих рабочих машин, что вызвало живую и непосредственную реакцию. Помимо знакомства с зимней техникой, школьникам показали и другие направления работы учреждения. Им продемонстрировали теплицы, где выращивают цветочную рассаду для оформления городских клумб, цех по ремонту элементов детских игровых комплексов и гаражные боксы для обслуживания автомобильного парка.

Завершилось мероприятие дружеским чаепитием, в ходе которого организаторы угостили всех участников круассанами и лимонадом.

Ранее сообщалось, что ступинские коммунальщики готовы к содержанию общественных и дворовых территорий зимой.