Судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина, объявили в розыск

Судья Международного уголовного суда Росарио Сальваторе Айтала, который выдал ордер на арест главы России Владимира Путина, был объявлен в розыск, сообщает РИА Новости .

В базе МВД РФ говорится, что судья разыскивается в соответствии со статьей УК РФ. Кроме того, фотография Росарио Айталы появилась на стенде в здании ведомства.

В мае 2023 года СК РФ предъявил судье обвинение за незаконное решение об аресте президента России. Обвинение также распространялось на прокурора МУС Хану Кариму Асаду Ахмада.

Напомним, что 17 марта МУС разрешил арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Основанием для данного решения стала «депортация» несовершеннолетних, которых российская сторона спасла от обстрелов ВСУ. Власти России назвали данное решение МУС ничтожным, поскольку страна не признает юрисдикцию этого суда.