Священник Береговой пояснил, почему в «Разговоры о важном» необходимо включить посещение святынь

В РПЦ поддержали инициативу включить посещение святых мест и общение со священнослужителями в программу «Разговоров о важном». Священнослужитель Владислав Береговой назвал ряд причин, почему эта инициатива необходима. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, во-первых, история нашей страны неразрывно связана с историей церкви, к тому же один раз увиденное запоминается на порядок лучше, чем услышанное.

Священник добавил, что, во-вторых, любой древний монастырь является особым местом молитвы и праведной жизни, а по дороге в святую обитель можно провести увлекательную игровую беседу на историческую тему.

По его мнению, именно православие нас сформировало как нацию, как народ, как государство.

Ранее депутат Иванов заявил, что беседы со священниками дадут возможность детям-агрессорам развить эмпатию.