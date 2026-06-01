Священник Ильяшенко объяснил символизм троеперстия в День Святого Духа

Священник пояснил, что три сложенных пальца символизируют нераздельное и несоединенное единство Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Эту сложную концепцию, по его словам, проще всего понять на примере строения человеческой руки.

«Их лица нераздельны и несоединенны. Таинственным образом это можно представить как пальцы на руке. Их можно рассматривать каждый сам по себе, а можно сжать в кулак, и они будут вместе на одной ладони, на одной руке стоять», — пояснил отец Филипп.

Иерей также подчеркнул, что искать конкретное место нахождения Святого Духа в материальном мире бессмысленно. Он напомнил, что в последней беседе с учениками Иисус Христос обещал ниспослать им Духа от Отца. Поэтому, как отметил священнослужитель, ставить вопрос о физическом месте пребывания Святого Духа бесполезно: то, что находится за пределами физического мира, не может быть в него вмещено.