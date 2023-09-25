Свыше 20 тыс. заявлений о зачислении в первый класс подали жители Нижегородской области через портал «Госуслуги»
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Свыше 20 тыс. заявлений о зачислении в первый класс через портал «Госуслуги» было подано жителями Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на замгубернатора региона Егора Полякова.
Отмечается, что запись проходила в два этапа.
Добавляется, что в целом в Нижегородской области подали 56 тыс. заявлений, в первый класс зачислили 43 тыс. учеников.
Поясняется, что порталом «Госуслуги» воспользовались около 36% заявителей.