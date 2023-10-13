Свыше 25 тыс. учащихся школ Нижегородской области поучаствовали в уроках по добровольчеству «Жить — значит действовать» в рамках реализации Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием». Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что с начала осени почти в 90 образовательных учреждениях области участниками также стали более 20 лекторов – известных политиков, ученых и других.

Отмечается, что соорганизатор акции в регионе - АНО «Волонтерский центр Нижегородской области».

Добавляется, что в текущем году акция стала четвертой по счету.