Свыше 300 студентов стали участниками фестиваля «Есенинская весна» в Рязани

Сегодня в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина прошло подведение итогов ХХ Всероссийского фестиваля «Есенинская весна», который проводится с 2005 года и включает в себя восемь направлений. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в этом году участниками фестиваля стали более 300 студентов из 65 образовательных организаций всех восьми федеральных округов РФ и восьми государств. Кроме того, высокий интерес к участию в «Есенинской весне» был проявлен студентами вузов новых субъектов РФ.

Отмечается, что в рамках юбилейного фестиваля университетом подписаны два документа о сотрудничестве с зарубежными партнерами – договор с Университетом Аль-Истикляль (Палестина) и меморандум с Каттакурганским филиалом Самаркандского государственного университета (Узбекистан).