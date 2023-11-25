Свыше 400 человек написали Всероссийский экологический диктант в Рязани
Фото: [©Виталий Аньков/РИА Новости]
Свыше 400 школьников, учителей и других защитников природы, желающих проверить свои знания в области экологии, приняли участие Всероссийский экологический диктант в Рязани. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что РГУ стала наиболее масштабной площадкой в Рязани для будущих экологов.
Уточняется, что в ЭкоДиктант-2023 включены вопросы о природе новых территорий РФ.
Поясняется, что экологическое испытание включало 25 вопросов.