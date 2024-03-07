Свыше пяти тысяч детей отдохнут в лагерях Нижнего Новгорода в летний сезон

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, свыше пяти тысяч детей отдохнут в лагерях города в летний период. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Он добавил, что подготовка муниципальных лагерей к предстоящей оздоровительной кампании уже стартовала.

По мнению главы города, помимо ремонта в помещениях, также в четырех лагерях будут установлены новые универсальные спортплощадки.

Он отметил, что строительство нового спального корпуса в одном из лагерей увеличит число отдыхающих детей более чем на сотню.