Свыше пяти тысяч детей отдохнут в лагерях Нижнего Новгорода в летний сезон

Образование

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, свыше пяти тысяч детей отдохнут в лагерях города в летний период. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Он добавил, что подготовка муниципальных лагерей к предстоящей оздоровительной кампании уже стартовала.

По мнению главы города, помимо ремонта в помещениях, также в четырех лагерях будут установлены новые универсальные спортплощадки.

Он отметил, что строительство нового спального корпуса в одном из лагерей увеличит число отдыхающих детей более чем на сотню.

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