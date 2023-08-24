Техникум в подмосковном Дмитрове будет оснащен современным оборудованием

«Дмитровский техникум» в скором времени получит оборудование на несколько миллионов рублей.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» учебное заведение получит ламинарный бокс, титратор автоматический, фотометр, кондуктометр и многое другое. Как отмечает министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, в настоящее время проводится открытый конкурс на закупку оборудования. Начальная цена контракта 2 900 369,80 рублей.

Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.

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