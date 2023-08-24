Подмосковные строители восстанавливают детский сад в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя (Донецкая народная Республика) бригады подмосковных строителей приводят в порядок детский сад, пострадавший во время боевых действий в 2022 году.

В здании завершены кровельные работы, заменены окна, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, рабочие относятся к ремонту с максимальной ответственностью и вниманием к каждой детали, чтобы дети чувствовали себя комфортно и безопасно.

Напомним, подведомственный региональному Министерству жилищно-коммунального хозяйства Фонд капитального ремонта Подмосковья восстанавливает в Мариуполе около 520 объектов

Ранее сообщалось, что книга от подмосковной библиотеки вошла в список номинантов Национальной премии.