Территория возможностей: красногорские студенты приняли участие в креативной сессии

Более 60 студентов из различных учебных заведений собрались на креативной сессии «Студенчество Подмосковья: Территория возможностей». Мероприятие прошло в Межрегиональном центре компетенций — техникуме имени С. П. Королева.

Среди активных участников были студентки Московского областного филиала президентской академии в Красногорске Ани Киракосян и Анастасия Егорова, которые представляли свое учебное заведение. Организаторы создали площадку для открытого диалога, где молодежь могла обсудить актуальные темы, возможности профессионального роста и вызовы, стоящие перед современным поколением.

Подобные события способствуют развитию творческого мышления, помогают находить новые пути для самореализации и устанавливать полезные контакты с представителями образовательных и профессиональных сообществ. Как отмечают в администрации округа, Красногорск и другие города Московской области предоставляют студентам широкий спектр возможностей, а такие сессии играют ключевую роль в поддержке талантливой молодежи и поиске единомышленников.