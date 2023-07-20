«Точно пригодится в будущем»: психолог рассказала, к каким совместным занятиям нужно привлекать детей в школах

Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников. Он направлен на формирование у них трудолюбия и ответственного подхода к результатам своей работы. Детский психолог Инна Мирная видит в инициативе много плюсов.

Эксперт предложила вспомнить субботники, которые раньше посещали многие школьники. Такие мероприятия для коллективного труда подходят больше всего, по ее мнению.

«Мы собирались всем классом с ведрами, тряпками, вениками. Оттирали пятна чернил ручек от парты, мыли полы. Это объединяет класс — все заняты общим делом. А главное — сразу виден результат коллективного труда», — поделилась Мирная в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на все преимущества нового закона, психолог отметила, что не всем детям понравится трудиться. Однако мелкая работа, подобранная по возрасту и психическому развитию, принесет только пользу.

«Дети будут учиться элементарным бытовым вещам, что точно пригодится им в будущем. Важно ввести элемент дисциплины», — добавила собеседница.

Ранее мы писали о том, что россияне поддержали инициативу Вячеслава Володина приучать детей к труду со школьной скамьи.