Три сотни школьников принимают участие в финальном этапе олимпиады по английскому языку в Подмосковье

Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку стартовал сегодня в Подмосковье. Число его участников превысило 290 человек со всей страны, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Этап открыли на базе гимназии им. Примакова. Там же проходят финальные испытания. За победу борются 46 школьников из Подмосковья. Всем ребятам пожелал удачи первый зампред областного правительства Илья Бронштейн.

Для приезжих ребят в регионе организовали насыщенную культурно-образовательную программу. Школьники смогут посетить выставку «Россия», «Зарядье», парк Малевича. Для них проведут различные мастер-классы и спортивные занятия.

Олимпиада проходит в два тура. Победителей наградят третьего мая. У команды Подмосковья уже 409 дипломов по разным дисциплинам.