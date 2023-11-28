Три жителя Подмосковья вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

Три жителя Подмосковья вышли в финал профессионального конкурса «Флагманы образования» для управленцев в сфере образования и педагогов. Они будут бороться за победу на протяжении пяти дней.

В первый день финала обсудят стратегии развития образования. Во второй день эксперты в сфере образования расскажут, как развить лидерские качества и создать эффективную команду. Третий день будет посвящен теме будущего. Четвертый день начнется с посещения выставки-форума «Россия». В последний день поговорят о кадровом резерве в сфере образования. После этого определят победителей.

В третьем сезоне конкурса поступило более 100 тысяч заявок на участие. К дистанционному этапу допустили более 14 тысяч управленцев и 57,6 тысячи педагогов. Из них 2,1 тысячи участников, которые набрали больше всего баллов, вышли в очные полуфиналы.

К финалу допустили 265 участников. В их числе — директор гимназии №6 Ивантеевки Владимир Бахтояров, гендиректор ООО «Детский Клуб» из Дмитрова Анастасия Гижа и учитель истории и обществознания лицея №8 Электростали Николай Овденко.