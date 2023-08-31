Тысячи первоклассников и одиннадцатиклассников устроили шествие в центре Магадана

Образование

Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]

Тысячи первоклассников и одиннадцатиклассников провели шествие по центру Магадана. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Отмечается, что традиционная линейка, запланированная на День знаний, была перенесена городскими властями из-за ожидаемого сильного дождя.

Добавляется, что участниками также стали учителя и родители.

Поясняется, что шествие закончилось концертом и поздравлениями.

Актуально