Тысячи первоклассников и одиннадцатиклассников устроили шествие в центре Магадана

Тысячи первоклассников и одиннадцатиклассников провели шествие по центру Магадана. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что традиционная линейка, запланированная на День знаний, была перенесена городскими властями из-за ожидаемого сильного дождя.

Добавляется, что участниками также стали учителя и родители.

Поясняется, что шествие закончилось концертом и поздравлениями.