Тысячи первоклассников и одиннадцатиклассников устроили шествие в центре Магадана
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Тысячи первоклассников и одиннадцатиклассников провели шествие по центру Магадана. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что традиционная линейка, запланированная на День знаний, была перенесена городскими властями из-за ожидаемого сильного дождя.
Добавляется, что участниками также стали учителя и родители.
Поясняется, что шествие закончилось концертом и поздравлениями.