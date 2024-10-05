У 27 учеников якутской спортшколы произошла интоксикация
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В Якутии зафиксировано пищевое отравление у 27 учеников спортивной школы, расположенной в Мегино-Кангаласском районе. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки региона.
По информации министерства, 27 детей обратились за медицинской помощью, из них трое отказались от стационарного лечения, а 24 ребенка были госпитализированы.
По словам главного врача, их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное.
Случай пищевого отравления был обнаружен 4 октября в Харанской средней школе имени И.Г. Игнатьева. В связи с инцидентом была создана комиссия для проведения служебного расследования.
Как уточняет региональное управление Роспотребнадзора, в настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое обследование.
Также прокуратура региона организовала проверку. Установлено, что дети поступили в больницу с симптомами, такими как боль в животе и рвота. Следователи начали процессуальную проверку данного инцидента.
Ранее сообщалось, что власти Сахалина решили «повысить уровень рождаемости», показав школьникам видео с процессом аборта.