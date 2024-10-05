У 27 учеников якутской спортшколы произошла интоксикация

В Якутии зафиксировано пищевое отравление у 27 учеников спортивной школы, расположенной в Мегино-Кангаласском районе. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки региона.

По информации министерства, 27 детей обратились за медицинской помощью, из них трое отказались от стационарного лечения, а 24 ребенка были госпитализированы.

По словам главного врача, их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное.

Случай пищевого отравления был обнаружен 4 октября в Харанской средней школе имени И.Г. Игнатьева. В связи с инцидентом была создана комиссия для проведения служебного расследования.

Как уточняет региональное управление Роспотребнадзора, в настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое обследование.

Также прокуратура региона организовала проверку. Установлено, что дети поступили в больницу с симптомами, такими как боль в животе и рвота. Следователи начали процессуальную проверку данного инцидента.

Ранее сообщалось, что власти Сахалина решили «повысить уровень рождаемости», показав школьникам видео с процессом аборта.