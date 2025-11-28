Убийца авианосцев: в Дубну в музей истории ракет прибыла легендарная крылатая Х-22

В Дубне в музее истории создания ракет появился новый экспонат — легендарная крылатая ракета Х-22. Длина ракеты почти 12 м, размах крыльев — 3 м. Музею ее передали Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова и Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка.

Ракета Х-22 была разработана в Дубне в конце 1950-х годов и поступила на вооружение в 1967 году. Она предназначена для поражения радиолокационно-излучающих и наземных целей и до сих пор используется в модернизированном виде.

Экспонат ждали почти десять лет.

«Музей истории ракет в Дубне – один из самых популярных в городе. Он рассказывает о значимых достижениях нашего города. Продолжаем вместе работать над пополнением экспозиции, чтобы сохранить память о наших выдающихся земляках», - подчеркнул глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.

Музей находится по адресу: ул. Ленина, 39. С 1 октября по 30 апреля работает со вторника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 17:00, понедельник — выходной.

Возрастное ограничение: 6+.