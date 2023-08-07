Учащиеся подмосковных школ и колледжей смогут бесплатно обучиться программированию
Фото: [Мининвест МО]
В Подмосковье учащиеся с восьмого по одиннадцатый класс, а также студенты колледжей смогут бесплатно обучиться программированию. Занятия пройдут в новом учебном году в рамках реализации проекта «Код будущего».
Как уточнили в Мининвесте региона, обучать будут Python или C++.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо отправить заявку через портал госуслуг. Регистрация продлится до двадцатого сентября.
Подробную информацию об условиях участия в программе можно получить по телефону 8-800-500-56-17.