Водители часто пытаются облегчить себе жизнь при сезонной смене шин и наносят на резьбу смазку, надеясь защитить детали от закисания. Однако эксперты и Авто Mail предупреждают: такой народный метод меняет уровень трения, из-за чего колесо может ослабнуть и буквально отвалиться прямо во время движения.

Желание смазать колесные болты перед закручиванием возникает у многих автовладельцев, особенно когда крепеж намертво «прикипает» из-за грязи, воды и дорожных реагентов. Дополнительной проблемой часто становится чрезмерная затяжка на шиномонтаже с помощью мощного гайковерта. При норме в 100–140 Нм перетянутые болты деформируют резьбу, а коническая часть намертво прилипает к диску.

Тем не менее в инструкциях большинства автозаводов четко прописано: крепеж нужно устанавливать исключительно на сухую резьбу. Использование смазочных материалов создает серьезную угрозу. Под воздействием постоянных вибраций и нагрузок на ходу смазка снижает коэффициент трения, из-за чего болты могут постепенно самопроизвольно открутиться.

Кроме того, ступица соседствует с тормозами, которые сильно греются при езде. Обычные составы вроде солидола или ЦИАТИМа от высокой температуры высыхают и каменеют, что лишь усложняет последующий демонтаж.

Единственное исключение — старые болты с сорванным защитным слоем, на которые допускается точечно нанести немного специальной медной, графитовой или молибденовой смазки. При этом состав строго запрещено распределять по посадочной поверхности, а действовать нужно предельно аккуратно, контролируя момент затяжки с помощью динамометрического ключа.