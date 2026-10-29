Губернатор Подмосковья проверил ход реконструкции очистных сооружений в Звенигороде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Одинцовский округ проверил ход реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода.

«Главная задача — модернизировать очистные без остановки приема стоков. Старые аэротенки продолжают работать, пока рядом строятся новые блоки биологической очистки и доочистки. Важно, чтобы было понимание по всему, что касается гидроизоляции, инженерных работ, и мы могли качественно улучшить здесь экологическую ситуацию, повысить комфорт жителей», — отметил губернатор.

Очистные сооружения были построены в 1987 году. Они обслуживают порядка 50 тыс. жителей 238 многоквартирных и около 1,5 тыс. частных домов, а также более 20 социальных объектов.

Реконструкция стартовала в 2023 году. Ее проводят в рамках региональной госпрограммы с привлечением средств из федерального бюджета. Обновление ведется без остановки работы объекта. Сейчас строительная готовность составляет 67%.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/4

«Мы осуществляем строительство нового блока полного цикла, чтобы вывести из эксплуатации старую технологию и, соответственно, перейти на новую. Мощности обновленных очистных будет достаточно, чтобы обеспечить всех подключенных потребителей», — рассказал представитель подрядчика Олег Гладков.

После обновления мощность объекта составит около 12,5 тыс. кубометров в сутки. Завершение работ запланировано на март — май 2027 года. Также до полугода закладывают на полный переход на новую технологию.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

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