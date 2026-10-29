Миф о «возрастной» опухоли развеян: онкологи назвали главные факторы риска и мифы о женской онкологии

Глобальный «Розовый октябрь» в очередной раз напомнил: с онкологией молочной железы сталкивается каждая двадцатая женщина на планете. Вопреки стереотипам, опасный диагноз перестал быть уделом исключительно дам элегантного возраста — за последние годы болезнь заметно помолодела, однако ранняя диагностика дает шанс на полное исцеление в 97% случаев. Подробности сообщает gazetametro.ru .

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2024 год, опухоли груди унесли около 700 тыс. жизней по всему миру, закрепив за собой статус самого распространенного женского рака в 164 государствах из 186. Для России эта статистика не менее тревожна: ежегодно болезнь уносит более 20 тыс. жизней, а только за прошлый год специалисты НМИЦ эндокринологии зафиксировали 86 705 новых диагнозов.

Главное заблуждение связано с тем, что рак молочной железы якобы грозит лишь женщинам старше 60 лет. Статистика бьет по этому мифу: за десятилетие заболеваемость среди россиянок в возрасте от 18 до 44 лет подскочила на 51%. Аналогичные тренды фиксируют ученые по всему миру — индийские исследователи за 30 лет наблюдений выяснили, что в группе от 15 до 49 лет число заболевших ежегодно росло на 1,3%, тогда как среди дам за 70 этот показатель составил всего 0,2%.

Как поясняет врач-онколог Евгений Ледин, дело не столько в реальном омоложении болезни, сколько в качественном скачке диагностики. Современные скрининги и диспансеризация позволяют выявлять опухоли на самых ранних этапах. Кроме того, у молодых пациенток заболевание нередко провоцирует генетика — например, мутации генов BRCA1 и BRCA2, которые защищают клетки от злокачественных сбоев.

Серьезным прорывом в российских клиниках стало внедрение систем двойного чтения снимков с участием искусственного интеллекта. Нейросети моментально сканируют мамограммы, после чего врач выносит вердикт. Такой подход сократил время анализа на 66,4% и повысил выявляемость опухолей на 63,4%.

Меняются и подходы к лечению. Врачи советуют не ждать 40-летнего рубежа, а впервые показать грудь маммологу или сделать УЗИ уже в 18 лет, чтобы оценить индивидуальные риски. Если операция неизбежна, современная хирургия старается сохранить орган: если в 2013–2014 годах доля органосохраняющих операций составляла лишь 12%, то к 2024 году она подскочила до 77,8%.

Тем не менее, основная масса пациенток (около 72,6%) по-прежнему приходится на возрастную категорию старше 60 лет из-за накопленных генетических поломок и гормональных перестроек в постменопаузе.

Врач напоминает, что реальными триггерами для развития болезни выступают лишний вес, вредные привычки, гиподинамия, злоупотребление алкоголем и долгосрочный прием гормонов. При этом такие популярные страхи, как тугие бюстгальтеры, сильные стрессы, обиды или случайные ушибы груди, никак не связаны с возникновением рака.