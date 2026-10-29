Инсульт может произойти ночью, пока человек спит, а его первые признаки становятся заметны только утром. Внезапная слабость в руке, перекошенная улыбка или невнятная речь после пробуждения — повод немедленно вызвать скорую помощь, даже если самочувствие вскоре улучшилось. Как распознать так называемый инсульт пробуждения и почему нельзя терять время, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом рассказала врач-невролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Толстова.

Опасное нарушение мозгового кровообращения далеко не всегда происходит днем и сопровождается симптомами, которые окружающие могут сразу заметить.

«Инсульт может произойти во сне. В таких случаях человек засыпает без выраженных симптомов, а просыпается уже с нарушениями — это состояние называют инсультом пробуждения», — объяснила Толстова.

Главная опасность заключается в том, что точное время начала инсульта остается неизвестным. Человек не может определить, когда именно возникли нарушения — за несколько минут до пробуждения или глубокой ночью. Особое внимание врач рекомендует обращать на внезапные изменения движений, чувствительности и речи.

«Важно обратить внимание на внезапную слабость или онемение руки, ноги либо половины лица, асимметрию улыбки, невнятную речь, нарушение зрения, координации или равновесия. Иногда человек не может самостоятельно встать с кровати или замечает, что одна рука перестала слушаться», — перечислила невролог.

В такой ситуации особенно опасно пытаться самостоятельно определить причину плохого самочувствия. Внезапную слабость можно ошибочно принять за последствия неудобной позы во время сна, а нарушение координации — за обычное головокружение. Однако при подозрении на инсульт необходимо действовать немедленно. По словам Толстовой, одна из самых опасных ошибок — откладывать обращение за медицинской помощью в надежде, что состояние нормализуется самостоятельно.

«Даже если после пробуждения симптомы кажутся незначительными или быстро проходят, это не повод откладывать обращение за помощью. Необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112 и сообщить, когда человека в последний раз видели без симптомов — например, перед сном. Это поможет врачам определить тактику лечения», — подчеркнула специалист.

Дело в том, что кратковременное нарушение речи, чувствительности или движений может быть проявлением транзиторной ишемической атаки — временного нарушения мозгового кровообращения. Такое состояние требует срочной медицинской оценки, поскольку может предшествовать полноценному инсульту.

При инсульте время имеет решающее значение. Не следует ждать улучшения, пытаться самостоятельно добраться до больницы или принимать лекарства без назначения, заключила Толстова.