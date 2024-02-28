Участникам общества «Знание» из Подмосковья вручили награды

Образование

Фото: [Министерство образования МО]

Глава Министерства образования Московской области Илья Бронштейн вручил благодарственные письма представителям Российского общества «Знание» из Подмосковья.

Во встрече с министром приняли участие двадцать человек. Это активные жители, которые реализуют просветительские идеи общества в регионе. В их число вошли ректор ГСГУ и председатель областного отделения общества Жанна Леонова и директор регионального филиала Дмитрий Соловьев.

В рамках встречи гости обсудили главную задачу команды «Знания», которая заключается в информировании жителей. В прошлом году в рамках проекта было организовано три с половиной сотни лекций, которые посетили восемнадцать тысяч человек.

Региональное отделение общества регулярно проводит мероприятия, направленные на развитие науки, творчества, патриотического воспитания молодежи. Ознакомиться со списком мероприятий можно здесь.

Актуально
Подмосковье
Министерство образования Московской области