Участникам общества «Знание» из Подмосковья вручили награды
Фото: [Министерство образования МО]
Глава Министерства образования Московской области Илья Бронштейн вручил благодарственные письма представителям Российского общества «Знание» из Подмосковья.
Во встрече с министром приняли участие двадцать человек. Это активные жители, которые реализуют просветительские идеи общества в регионе. В их число вошли ректор ГСГУ и председатель областного отделения общества Жанна Леонова и директор регионального филиала Дмитрий Соловьев.
В рамках встречи гости обсудили главную задачу команды «Знания», которая заключается в информировании жителей. В прошлом году в рамках проекта было организовано три с половиной сотни лекций, которые посетили восемнадцать тысяч человек.
Региональное отделение общества регулярно проводит мероприятия, направленные на развитие науки, творчества, патриотического воспитания молодежи. Ознакомиться со списком мероприятий можно здесь.