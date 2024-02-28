Участникам общества «Знание» из Подмосковья вручили награды

Во встрече с министром приняли участие двадцать человек. Это активные жители, которые реализуют просветительские идеи общества в регионе. В их число вошли ректор ГСГУ и председатель областного отделения общества Жанна Леонова и директор регионального филиала Дмитрий Соловьев.

В рамках встречи гости обсудили главную задачу команды «Знания», которая заключается в информировании жителей. В прошлом году в рамках проекта было организовано три с половиной сотни лекций, которые посетили восемнадцать тысяч человек.

Региональное отделение общества регулярно проводит мероприятия, направленные на развитие науки, творчества, патриотического воспитания молодежи. Ознакомиться со списком мероприятий можно здесь.