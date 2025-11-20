Участники СВО и их семьи открывают для себя промышленный туризм в Талдомском округе

В Талдомском округе промышленный туризм приобрел особый, социальный акцент. В рамках губернаторского проекта Андрея Воробьева семьи участников специальной военной операции посетили с экскурсией научно-производственную фирму «Консенсус» в Запрудне.

Это не просто ознакомительный визит, а системная работа по реинтеграции и трудоустройству защитников Отечества, организованная администрацией округа. Мероприятие прошло при сопровождении руководителя Ассоциации ветеранов СВО Талдомского округа Антона Киселева. Гостям показали производственные цеха предприятия, которое с 1994 года специализируется на выпуске сложной продукции — электронных вакуумных ламп и приборов. Участники экскурсии смогли вживую увидеть уникальные технологические процессы и узнали историю развития фирмы.

В ходе диалога стороны обсудили актуальные вакансии и потенциальные возможности для трудоустройства возвращающихся с фронта военнослужащих и членов их семей.

Этот визит на предприятие – наглядный пример того, как промышленный туризм становится мостом между армейской службой и гражданской профессией, предлагая не абстрактные обещания, а конкретные рабочие места на производстве с многолетней историей.