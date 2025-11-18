Участники СВО в Дубне бросили вызов чемпиону мира Карякину в шахматном поединке

В подмосковной Дубне состоялось значимое событие на стыке спорта и социальной адаптации — многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с ветеранами СВО и членами их семей. Мероприятие прошло в рамках открытия специализированного шахматного клуба, ставшего частью масштабного проекта «Шахматы для СВОих», который гроссмейстер инициировал в 2025 году.

На 16 игровых досках развернулись интеллектуальные баталии, продолжавшиеся почти два часа, где профессиональный спорт встретился с реабилитационной практикой.

«Это проект, который помогает ветеранам СВО и членам их семей адаптироваться, социализироваться, вовлекаем их в мирную жизнь. Это – здорово. Это шахматы, возможность для взрослых и детей правильно проводить свой досуг», — отметил гроссмейстер, многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Стоит отметить, что идея получила серьезную поддержку на региональном и муниципальном уровне — в открытии участвовали депутат Госдумы Алла Полякова, депутат Мособлдумы Александр Орлов и глава Дубны Максим Тихомиров. Полякова назвала первый турнир на кубок главы города историческим событием, подчеркнув социальную значимость инициативы.

Ветеран СВО Николай Киреев, несмотря на поражение в партии с чемпионом, отметил ценность полученного опыта. Он поблагодарил всех причастных за возможность проверить свои силы в интересном шахматном поединке.

Проект реализуется при поддержке партии «Единая Россия» совместно с фондом «Защитники Отечества» и правительством Московской области, демонстрируя, как интеллектуальный спорт становится эффективным инструментом психологической реабилитации — шахматы развивают стратегическое мышление и концентрацию, помогая восстановить нейронные связи, нарушенные боевым стрессом, и плавно вернуться к гражданской жизни.