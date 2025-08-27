Учебный год под угрозой срыва? Эксперт предупредил о мощных DDoS-атаках на школьные порталы

Специалисты киберзащиты предупреждают, что пик активности мошенников, связанный с началом учебного года, ожидается с конца августа по начало сентября. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на источник.

Директор платформы Solar Space Артем Избаенков отметил, что период 28 августа по 5 сентября можно назвать «горячим сезоном» кибератак в интернете. Он объяснил, что нагрузка на образовательные порталы возрастает из-за миллионов пользователей, что активно используется киберпреступниками.

Избаенков также сообщил о высоком уровне риска для образовательных сайтов, который в 2025 году составит 90%. Эти ресурсы могут стать жертвами DDoS-атак. Магазины с товарами для школы и техника имеют риск на уровне 80% столкнуться с ними из-за активности автоматизированных ботов. Также под опасностью находятся сервисы бронирования транспорта.

