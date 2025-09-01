Учитель информатики из Протвино удостоена престижной премии Губернатора Московской области

Алла Иняткина, педагог-информатик Гимназии города Протвино, была признана лауреатом премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» за 2025 год. Оценивались достижения в области преподавания информатики и информационно-коммуникационных технологий.

Алла Вячеславовна, обладающая высшей квалификационной категорией, может гордиться своим внушительным 30-летним опытом работы в сфере образования. Более 25 лет она посвятила служению школьной системе Протвино.

В течение своей карьеры Алла Иняткина неоднократно подтверждала высокий уровень своего мастерства, завоевывая призовые места и признание на различных педагогических конкурсах. Среди ее достижений – победы в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» и Всероссийском конкурсе «Современный педагог». Благодаря ее профессионализму и индивидуальному подходу, многие ученики добились выдающихся результатов: среди них – участник полуфинала всероссийского образовательного проекта «Большая перемена», победитель XXXI Международной космической олимпиады и лауреат Всероссийского конкурса научно-исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж».

Помимо преподавания, Алла Вячеславовна является руководителем школьного музея «Не рвутся связи поколений», внося значительный вклад в сохранение культурного и исторического наследия гимназии.

Эта высокая награда является свидетельством огромной ценности вклада Аллы Иняткиной в развитие системы образования и формирование будущего поколения.

Торжественная церемония награждения запланирована на сентябрь.