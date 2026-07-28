Учитель из Королева подготовила 13 стобалльников по математике

Ольга Николаевна — педагог высшей квалификационной категории и эксперт по проверке работ участников ОГЭ по математике. Параллельно с подготовкой к государственной аттестации педагог ведет активную работу по подготовке ребят к олимпиадам и конкурсам различного уровня.



В период с 2024 по 2026 годы четверо учеников Ольги Николаевны стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, еще 25 — призерами. Один воспитанник добился успеха на высшем уровне, завоевав призовое место на заключительном этапе.



Кроме того, 11 выпускников текущего года завоевали дипломы победителей и призеров различных вузовских олимпиад. В их числе соревнования «ФизТех», «Ломоносов», «Шаг в будущее», «Будущие исследователи — будущее науки» и Инженерная олимпиада. Победы в этих турнирах дают абитуриентам существенные льготы при поступлении в ведущие технические университеты страны.



На ее занятиях школьная программа дополняется глубоким анализом инженерных задач. Эта методика помогает воспитывать будущих инженеров и исследователей, умеющих справляться с задачами повышенной сложности.



Стоит отметить, что сам лицей традиционно входит в топ-рейтинги школ по количеству выпускников, поступающих на технические специальности ведущих вузов.