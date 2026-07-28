Без боя и кукушки: в Зарайске установили молчаливые, но удобные «куранты»

На крыше здания пекарни «Зарайская баранка» установили крупные уличные часы — теперь их отлично видно даже с городской водонапорной башни. Новый элемент декора появился на месте небольшого «домика», который сотрудники в шутку называли жилищем кукушки. Хотя сами часы молчат, жители называют его удобным ориентиром, пишет REGIONS .

На крыше пекарни «Зарайская баранка» теперь красуются большие уличные часы, которые стали заметны с разных точек города, в том числе с водонапорной башни. Как рассказали представители заведения, идея родилась из шутки. На крыше давно существовал декоративный двухскатный «домик», который пекари в шутку называли домом кукушки — частью фирменного стиля Бараночной. Но со временем стало понятно, что композиция выглядит незавершенной.

«У этих часов нет какой-то великой истории, это обычные часы. Изначально у нас была „кукушка“ на крыше, и мы хотели ее чем-то обыграть. В последний момент поняли, что нам нужны именно часы — нашли их, купили и повесили. Нужно было как-то украсить крышу, и мы это сделали», — поделились в пекарне.

Зарайские «куранты» пока молчат: циферблат не сопровождается боем, а кукушка так и не поселилась внутри. Однако, как отметил руководитель «Зарайской баранки» Иван Борисенко, это поправимо. Теперь у прохожих есть возможность сверять время в необычном формате прямо на улице, а у пекарни — еще один повод привлекать внимание гостей города и дать им понятный ориентир.