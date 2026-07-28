Рябина и паутина к морозам: синоптик объяснила, почему приметы больше не работают

Жители Подмосковья в конце лета традиционно гадают о характере предстоящей зимы: смотрят на урожай рябины, обилие грибов и количество паутины. Однако главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с REGIONS предупреждает: народные приметы работают лишь с вероятностью 50 на 50, а климатические изменения и вовсе сделали многие из них бесполезными. Надежный прогноз сегодня дает только наука, а не калина с паутиной.

Самые популярные приметы знакомы каждому: много рябины и калины — к суровой зиме, богатый урожай грибов — к мягкой и снежной. Раннее пожелтение листвы сулит ранние морозы, а теплые грозы летом — метели. Однако, как пояснила Татьяна Позднякова, такие прогнозы на месяцы вперед не имеют надежной основы.

«Я такие приметы знаю, но не особенно им верю. Это уже супердолгосрочные прогнозы, и успешность у них примерно 50 на 50: половина оправдывается, половина — нет», — рассказала синоптик.

Другое дело — краткосрочные наблюдения. Красный закат, например, действительно может предсказывать ветер или дождь на следующий день, поскольку напрямую связан с уже происходящими атмосферными процессами.

Главная же проблема народных примет в том, что они родились столетия назад, когда климат был иным. Сегодня, по словам Поздняковой, приметы с рябиной уже не работают: ягоды есть или нет, а зимы становятся теплее. Те же изменения коснулись и знаменитого запрета купаться после 2 августа — сейчас водоемы не остывают до самой осени.

Вопрос о том, не станет ли природа «компенсировать» аномально теплое лето суровыми морозами, остается открытым. Как ранее пояснил REGIONS заместитель директора Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, современные сезонные прогнозы опираются на анализ атмосферных процессов, а не на урожай калины. Народные же приметы сегодня — скорее культурная традиция, чем инструмент планирования гардероба на январь.