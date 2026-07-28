Иранские ракеты над Россией: сенатор Джабаров не исключил пролет для удара по Украине — Москва не будет мешать

Москва может не препятствовать пролету иранских ракет над своей территорией, если Тегеран решит нанести удар по Украине. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, напомнив, что иранцы уже пропускали российские ракеты в свое время. Об этом сообщает Lenta.ru.

В кулуарах Совета Федерации прозвучало неожиданное заявление о возможном военном транзите. Сенатор Джабаров прокомментировал гипотетическую ситуацию, при которой Иран захочет использовать воздушное пространство России для ракетных ударов по территории Украины. Парламентарий подчеркнул, что Москве не следует вмешиваться в отношения между Киевом и Тегераном, а если иранская сторона заранее предупредит о таком шаге, российские власти, вероятно, не станут чинить препятствий.

В качестве аргумента Джабаров напомнил о прецеденте: во время российской операции в Сирии Иран пропускал российские самолеты и ракеты, запускаемые с Каспийского моря. По его мнению, дипломатия должна работать корректно, без лишних заявлений, а решение о применении ракет — это внутреннее дело руководства Ирана.



Ранее Иран ответит Украине за атаки на Каспии.